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بالفيديو الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق في أحد المطاعم غرب غزة

03 أكتوبر 2023 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
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الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق في أحد المطاعم غرب غزة

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق في مطعم التايلندي غرب مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الرائد محمود بصل في تصريح مقتصب، باندلاع حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة والطواقم المختصة تعمل للسيطرة عليه.

وأكد بصل، أنّ طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي اندلع في مطعم التايلندي غرب مدينة غزة، ولم يتم تسجيل إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حريق #الدفاع المدني #مطعم التايلندي

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