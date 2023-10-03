الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق في أحد المطاعم غرب غزة

اندلع مساء اليوم الثلاثاء، حريق في مطعم التايلندي غرب مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني الرائد محمود بصل في تصريح مقتصب، باندلاع حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة والطواقم المختصة تعمل للسيطرة عليه.

شاهد | حريق في مطعم التايلندي وسط مدينة غزة وطواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة pic.twitter.com/WMShScQwT2 — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 3, 2023

وأكد بصل، أنّ طواقم الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي اندلع في مطعم التايلندي غرب مدينة غزة، ولم يتم تسجيل إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين