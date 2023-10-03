اتهام خطير لبيريز رئيس ريال مدريد بالرشوة

وجّه خوسيه مانويل فيلاريخو، المفوض السابق في الشرطة الإسبانية، أصابع الاتهام نحو فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بتقديم رشوة إلى الحكام في الفترة السابقة.



وقال فيلاريخو، اليوم الثلاثاء، لإذاعة "راك 1" الكتالونية: "قبل قضية نيغريرا، اكتُشِفت قضية رشوة ضد ريال مدريد، لكن تم التستر عليها، في هذا البلد لا يمكنك فعل شيء يضر ببيريز، لا يمكن المساس به". وأضاف قائلًا: "من المستحيل مقاضاة بيريز، كل مَن يجرؤ على ذلك فهو بمثابة انتحار".



وبعد فترة قصيرة من إدلاء فيلاريخو بتلك التصريحات، أمر رئيس ريال مدريد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده، حيث نشر النادي بيانًا رسميًّا عبر موقعه، الثلاثاء، جاء فيه: "أمر بيريز رئيس ريال مدريد باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المفوض السابق فيلاريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها عبر إذاعة (راك 1) الكتالونية".



أثارت تصريحات فيلاريخو ردود أفعال في إسبانيا، أبرزها تلك الصادرة من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي أدلى بتصريحات نقلتها وسائل إعلام إسبانية، طالب فيها فيلاريخو بإثبات تورط بيريز وريال مدريد برشوة الحكام.



وصرح تيباس: "فيلاريخو قال شيئين، الأول أن بيريز رشا الحكام، وثانيًا أنه لا يمكن المساس به، بالنسبة للاتهام الأول بأنه يرشو الحكام، فإذا كان لديه شيء؛ فليثبته، فيلاريخو صنع مادة صحفية ليس إلّا".



وتأتي اتهامات مفوض الشرطة السابق لبيريز برشوة الحكام بعد أيام قليلة فقط من توجيه القضاء الإسباني اتهامات إلى نادي برشلونة برشوة الحكام فيما يُعرف بقضية "نيغريرا".

المصدر / فلسطين اونلاين