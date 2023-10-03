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"أبو كويك": شعبنا ومقاومتنا لن يسمحوا للاحتلال ومستوطنيه بتهويد الأقصى

03 أكتوبر 2023 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكّد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك أنّ ما يجري في الأقصى، اعتداءاتٌ مبرمجةٌ تقودُها جماعات المعبد، بدعمٍ كاملٍ من حكومة اليمين المتطرّفِ الذي يدعو لهدمِ الأقصى.

وأشار إلى أن هذه المؤامرات تحدثُ أمام سمع وبصر العالم، الذي يراقبُ ولا يحركُ ساكنًا، في ظل غفلةٍ وسباتٍ من الأمتين العربية والإسلامية.

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ووجه رسالة للاحتلالِ بقوله "سيبقى الشعب الفلسطيني صاحبُ الحق وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كلّف ذلك من ثمنٍ".

وشدد على أنّ الشعبَ الفلسطيني والمقاومة صامدون على أرضهم وسيبقى المشروع المقاوم ماضٍ حتى ينجلي الاحتلالُ عن هذه الأرض الفلسطينية.

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ونوّه إلى أن المقاومة والحاضنة الشعبية والمرابطين على هذه الأرض المقدسة، لن يسمحوا بتطبيقِ مخططات الاحتلال الإحلالية والتهويدية.

وكان أكثر من 800 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في رابع أيام ما يسمى "عيد العُرش اليوم، حيث أدوا صلواتٍ وطقوسًا تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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