الحركة الأسيرة تعلن بدء خطوات مساندة للأسير كايد الفسفوس

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن بدء خطوات نضالية مساندة للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم الـ 62 على التوالي.

وقالت اللجنة في بيان صحفي نشره مكتب إعلام الأسرى، "في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الأسير البطل/ كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ "62" يومًا، والمُطالِب بحريته والرافض للاعتقال الإداري المتكرر له، وبعد تجربتنا المريرة في اغتيال الشهيد البطل خضر عدنان قبل خمسة أشهر في عملية إعدام جبانة قررنا خطوات نضالية إسنادا لمعركته.

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وأكدت أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال سيشرعون غدا بالإضراب عن الطعام ليوم واحد، وذلك دعمًا وإسنادًا للأسير البطل كايد، والتي ستكون باكورة خطواتنا الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير البطل كايد.

وأضافت "إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال".

وحذرت الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، وحملته المسؤولية الكاملة عن سلامته.

المصدر / فلسطين أون لاين