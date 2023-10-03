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"الأحرار" تهنّئ رئيس ديوان المظالم بالمنصب الجديد

03 أكتوبر 2023 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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"الأحرار" تهنئ رئيس ديوان المظالم بالمنصب الجديد

هنَّأت قيادة حركة الأحرار، اليوم الثلاثاء، سامي نوفل توليه منصب رئيس ديوان المظالم.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، ولفيف من قادة الحركة، إلى نوفل بمكتب ديوان المظالم في مدينة غزة.

وثمَّن أبوهلال دور ديوان المظالم في ضمان إعادة الحقوق وإنصاف المظلومين.

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وشكر "نوفل"، الأمين العام لحركة الأحرار على الزيارة، مشيدًا بجهود الحركة في مقاومة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حركة الأحرار #ديوان المظالم #سامي نوفل

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