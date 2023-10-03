الاحتلال يفرج عن أسيرين من نابلس وجنين

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن الأسير والمرشَّح عن قائمة "القدس موعدنا" ياسر بدرساوي من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، بعد اعتقالٍ إداري.

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وجدَّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق بدرساوي 3 مرات متتالية، وتعرَّض للاعتقال أكثر من مرة، وأمضى أكثر من 11 سنة في سجون الاحتلال، منها 10 سنوات في الاعتقال الإداري.

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وكان بدرساوي مرشح حركة حماس في الانتخابات التشريعية الملغاة ضمن قائمة "القدس موعدنا"، ويعاني من أمراض في القلب.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ ناجح حبايبة من جنين، بعد اعتقالٍ إداري في سجن النقب الصحراوي.

وجرى التجديد للشيخ حبايبة أكثر من مرة، وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين