المدرب الجديد لفريق غزة الرياضي

مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي غزة الرياضي عن مدربه الجديد، الذي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجديد.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن هاني المصدر مدربا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمستقيل نعيم السويركي.

وسيقود المصدر تدريب العميد اليوم، رفقة مساعده محمد مهنا، على ملعب الشهيد عاهد زقوت بمنطقة السودانية.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقود فيها المصدر فريق غزة الرياضي، وعاد أمس لأرض الوطن، قادما من الصين حيث كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ويحمل شهادة تدريب "A".

ويحتل غزة الرياضي المركز العاشر في الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 خسائر دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز هذا الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين