سيدة بعمر 104 أعوام تقفز بالمظلة من علو 4100 متر

في مشهد خيالي، قفزت سيدة أمريكية من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام، بالمظلة من طائرة على الأرض، لتحصل على شهادة في موسوعة غينيس بأكبر شخص سنًّا يقفز بالمظلات على الإطلاق.

وأوردت صحيفة شيكاغو تريبيون، أن دوروثي هوفنر، أعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غرب شيكاغو، أن "العمر مجرد رقم".

وتمَّ تسجيل الرقم القياسي العالمي لأكبر من قفز بالمظلات في مايو 2022 للسويدية لينيا إنغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام، لكن منظمي المسابقة في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي.

Dorothy Hoffner just broke the world record for oldest skydiver. I flew along with the 104-year-old as she made her legendary leap 🪂https://t.co/b0Vyp85y2n pic.twitter.com/VUpYJ2fPcZ — AnnMarie (@annmarieW96) October 1, 2023

وقامت هوفنر بالقفز بالمظلات لأول مرة عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة.

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ولكن في قفزة يوم الأحد أصرَّت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأميركية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر.

وبدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليًا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء.

وسقطت من الطائرة، ورأسها لأسفل أولًا، قبل أن تعتدل وتطير بثبات في سقوط حر نحو الأرض.

واستغرقت القفزة سبع دقائق حتى وصول المظلة إلى الأرض، وسقوطها بهدوء على منطقة عشبية مخصَّصة للهبوط.

وعندما سُئلت عن شعورها، قالت "ينتابني شعور رائع.. كان الأمر كله مبهجًا.. ليس في الإمكان أفضل مما كان".

المصدر / وكالات