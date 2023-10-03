الدفاع الروسية: 335 ألف متطوع ومتعاقد دخلوا الخدمة العسكرية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، عن دخول حوالي 335 ألف شخص للخدمة العسكرية كمتطوعين ومتعاقدين مع القوات المسلَّحة الروسية منذ بداية العام الجاري 2023.

وأشار خلال مؤتمر للوزير مسجَّل فيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية، إلى أن تعداد الجنود المتعاقدين والمتطوعين الذين دخلوا الخدمة العسكرية منذ بداية العام بلغ 335 ألفًا، وعدد المتعاقدين من بينهم 50 ألفًا.

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وأكد أن جميع المناطق المختلفة والشركات الحكومية والقوزاق الروس يقدّمون مساهمات كبيرة في قضيتنا المشتركة، مبينًا أن القوات الروسية نجحت في إضعاف القدرة القتالية للعدو بشكل كبير وألحقت به أضرارًا جسيمة.

وأوضح أن جميع محاولات القوات المسلَّحة الأوكرانية باءت بالفشل لاختراق الدفاعات الروسية في منطقتي رابوتينو وفيربوفوي، وتمَّ صد جميع الهجمات في اتجاه سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).

وذكر أنه لدى روسيا ما يكفي من الأفراد العسكريين للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ولا توجد أي خطط لتعبئة إضافية.

وما يسهل ذلك إلى حد كبير هو الموقف الوطني لمواطنينا، الذين يتطوعون بنشاط إلى صفوف المدافعين عن الوطن.

المصدر / وكالات