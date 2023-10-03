فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل أكثر من 74 مسناً في ظروف قاسية

جنود الاحتلال ينكّلون بسيدة فلسطينية بصورة وحشية

500 مستوطن يقتحمون "الأقصى" في رابع يوم لما يسمَّى بـ"عيد العرش"

الإسلامية المسيحية تحذّر من تصاعد العدوان على "الأقصى"

وقفة تضامنية بغزة نصرة للقدس والأقصى

بلدية غزة تفتتح سوق اليرموك الشعبي

"تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء (4 أكتوبر)

فريد القيق رئيساً لمجلس إدارة الشركة المطورة لمدينة غزة الصناعية

"حماس" تكرّم المؤسسات المشاركة في "صفوة الحفاظ 2"

صحيفة فرنسية: نزيف كارثة تطرق أبواب أوكرانيا لهذا السبب الخطير

بالصور "حماس" تكرّم المؤسسات المشاركة في "صفوة الحفاظ 2"

03 أكتوبر 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
...
جانب من حفل تكريم حركة "حماس" للمؤسسات المشاركة في مشروع صفوة الحفاظ 2

كرَّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المؤسسات المشاركة في "صفوة الحفاظ 2"، خلال حفل بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء.

وشارك في الحفل الذي جاء برعاية رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، أعيان ومؤسسات ومسؤولون من الفصائل، والقوى، ونواب في المجلس التشريعي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومؤسسات مجتمعية.

وانطلق للعام الثاني على التوالي في 15 أغسطس الماضي، بقطاع غزة، مشروع «صفوة الحفاظ 2» وهو المشروع القرآني الأول على مستوى فلسطين ودول المنطقة.

اقرأ أيضًا: صفوة الحفاظ "2" .. نور القرآن يضيء غزة

وشارك في هذا المشروع ما يقارب من 1471 حافظًا وحافظة لكتاب الله، سردوا القرآن غيباً على جلسة واحدة من بعد صلاة الفجر حتى صلاة العصر في مشهد قرآني مهيب.

وقامت على المشروع جمعية دار الكتاب والسنة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، من أجل إعداد جيل إيماني وإعلاء قيمة وقدر أهل القرآن في المجتمع الفلسطيني، وأن يصبح سرد القرآن ثقافة مجتمعية، عدا عن نشر القرآن بين ربوع المسلمين.

 


8e49b481-fb73-464d-b96f-a7d7840a7977 (1).jpeg


06e743eb-c52f-4d5a-9014-bb40c674ecfb.jpeg


06e743eb-c52f-4d5a-9014-bb40c674ecfb (1).jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #صفوة الحفاظ #صفوة الحفاظ 2 #تكريم مؤسسات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة