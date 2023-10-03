"حماس" تكرّم المؤسسات المشاركة في "صفوة الحفاظ 2"

كرَّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المؤسسات المشاركة في "صفوة الحفاظ 2"، خلال حفل بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء.

وشارك في الحفل الذي جاء برعاية رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار، أعيان ومؤسسات ومسؤولون من الفصائل، والقوى، ونواب في المجلس التشريعي، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومؤسسات مجتمعية.

وانطلق للعام الثاني على التوالي في 15 أغسطس الماضي، بقطاع غزة، مشروع «صفوة الحفاظ 2» وهو المشروع القرآني الأول على مستوى فلسطين ودول المنطقة.

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وشارك في هذا المشروع ما يقارب من 1471 حافظًا وحافظة لكتاب الله، سردوا القرآن غيباً على جلسة واحدة من بعد صلاة الفجر حتى صلاة العصر في مشهد قرآني مهيب.

وقامت على المشروع جمعية دار الكتاب والسنة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، من أجل إعداد جيل إيماني وإعلاء قيمة وقدر أهل القرآن في المجتمع الفلسطيني، وأن يصبح سرد القرآن ثقافة مجتمعية، عدا عن نشر القرآن بين ربوع المسلمين.















المصدر / فلسطين أون لاين