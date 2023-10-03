بلدية غزة تفتتح سوق اليرموك الشعبي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيي السراج ونائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد الفرا سوق اليرموك الشعبي والذي تمَّ تطويره وتوسيعه بواسطة البلدية بهدف استيعاب عدد أكبر من التجار والباعة في المدينة.

وجرى افتتاح السوق في حفل أُقيم على أرضه بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ووكيل وزارة الحكم المحلي، م. حسن أبو ريالة، ومدير شرطة محافظة غزة العميد هاشم السرحي، ومدير وحدة التخطيط والاستثمار في البلدية م. ماهر سالم، وعميد القطاع الخاص وليد الحصري، بالإضافة إلى ملتزمي سوق اليرموك سمير الترك، وشاكر حرب، وخالد شاهين، ورئيس لجنة السوق أشرف الجرجاوي، إضافة إلى حضور غفير من المواطنين وأصحاب المحلات في السوق.

وأكد رئيس البلدية خلال كلمة ألقاها في الاحتفال، أن افتتاح السوق يمثل قصة نجاح تحقَّقت بفضل جهود المجلس البلدي والعاملين في البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية والحكومية لتطوير السوق وتوفير مكان جديد لتسوق المواطنين ونقل محلات سوق فراس إلى منطقة أفضل من حيث الإنشاءات والبنية التحتية.

وأضاف: "إن جهود البلدية تتركز حاليّاً على تطوير منطقة سوق فراس وإنشاء سوق تجاري يليق بالمدينة وتاريخها، وأنها تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص ومختلف الجهات المختصة لإنشاء هذا السوق بأسرع وقت ممكن حتى يتوفر مكان تجاري مركزي في قلب المدينة".

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وشكر رئيس البلدية جميع الجهات المشاركة في تطوير السوق وافتتاحه على تعاونها مع البلدية في إنجاح مشروع السوق، وتوفير مكان لاستيعاب تجار وأصحاب المحلات سوق فراس، مؤكداً أن بلدية غزة تسعى دائماً لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات لخدمة المدينة ومواطنيها.

من ناحية أخرى، أشاد الفرا بجهود بلدية غزة ودورها في تطوير السوق وافتتاحه وتوفير مكان لأصحاب محلات سوق فراس، مؤكداً أن متابعة العمل الحكومي لن تدخر جهداً في التعاون مع البلدية للمساهمة في تحسين الخدمات للمواطنين والنهوض بالمدينة، وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالمدينة.

ومن جانبه، أشار الترك إلى أن السوق يمثل نقلة نوعية للحركة التجارية في المدينة، مشيداً بدور بلدية غزة في التعاون وتطوير السوق وتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق شراكة حقيقية بين الطرفين يساهم في النمو والتطوير.

يجدر بالذكر أن سوق اليرموك الشعبي يضم نحو 428 صندقة بمساحات مختلفة، و72 محلاً للخضار، و22 للأقمشة، و68 لملابس البالة، و48 لأغراض متعددة، وخط كهرباء على مدار الساعة، وخط آخر للمياه، وكاميرات مراقبة وحراسة ليلية للسوق، ودورات مياه، ومواقف سيارات، وعربات توصيل، وخدمة النظافة للسوق.













المصدر / فلسطين أون لاين