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وظيفة شاغرة في نقابة المحامين الفلسطينيين

03 أكتوبر 2023 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (محامي مؤقتة) للعمل ضمن مهام قسم التدقيق والتصديق.

شروط التسجيل

1. يشترط ان يكون محاميا/ـة مزاولا للعام 2023 وأمضى بحد أدنى مدة عام كمحام مزاول.

2. يتم تقديم البيانات والمعلومات عبر الرابط المرفق.

3. سيتم فتح باب قبول الطلبات بدءا من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 05/10/2023م.

4. سيتم استثناء الطلبات غير المطابقة للمحددات والشروط السابقة:

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال رابط تقديم الطلبات التالي:

http://learn.pbaps.ps/job.aspx

- ينتهي التسجيل يوم الخميس 5/10/2023

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