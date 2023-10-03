مطلوب سكرتيرة للعمل في مدارس ورياض الأقصى النموذجية

إعلان توظيف صادر عن إدارة مدارس ورياض الأقصى النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة سكرتيرة.
التخصصات المطلوبة
1 - سكرتارية
2 - أتمتة مكاتب
شروط شغل الوظيفة :
1- حاصلة على الشهادة الجامعية الاولى في التخصص المطلوب .
2- أن لا يقل المعدل المطلوب عن 80% .
3- خبرة إدارية في مجال السكرتارية لا تقل عن سنتين .
4- القدرة على كتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات .
5- مهارة عالية في الطباعة واستخدام برامج الحاسوب .
6-أن تتمتع المتقدمة بمهارات التواصل والعمل بروح الفريق .
7- أن تكون المتقدمة من سكان محافظة خانيونس .
الأوراق المطلوبة (مطلوب إحضار صورة عنها والأصل )
- صورة الهوية
- شهادة الثانوية العامة
- الشهادة الجامعية
- شهادات الخبرة والدورات التعليمية
- صورة شخصية مقاس 4×6
طريقة التسجيل
- تقبل الطلبات عن طريق ارسالها عبر الرابط المرفق أدناه
https://forms.gle/GC1VfKEoTSKNdWFR7
- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الأحد 8/10/2023