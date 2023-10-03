مطلوب سكرتيرة للعمل في مدارس ورياض الأقصى النموذجية

إعلان توظيف صادر عن إدارة مدارس ورياض الأقصى النموذجية تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة سكرتيرة.

التخصصات المطلوبة

1 - سكرتارية

2 - أتمتة مكاتب

شروط شغل الوظيفة :

1- حاصلة على الشهادة الجامعية الاولى في التخصص المطلوب .

2- أن لا يقل المعدل المطلوب عن 80% .

3- خبرة إدارية في مجال السكرتارية لا تقل عن سنتين .

4- القدرة على كتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات .

5- مهارة عالية في الطباعة واستخدام برامج الحاسوب .

6-أن تتمتع المتقدمة بمهارات التواصل والعمل بروح الفريق .

7- أن تكون المتقدمة من سكان محافظة خانيونس .

الأوراق المطلوبة (مطلوب إحضار صورة عنها والأصل )

- صورة الهوية

- شهادة الثانوية العامة

- الشهادة الجامعية

- شهادات الخبرة والدورات التعليمية

- صورة شخصية مقاس 4×6

طريقة التسجيل

- تقبل الطلبات عن طريق ارسالها عبر الرابط المرفق أدناه

https://forms.gle/GC1VfKEoTSKNdWFR7

- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الأحد 8/10/2023