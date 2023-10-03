الأوقاف بغزة تعلّق على سبب تأخر انطلاق أولى رحلات العمرة للديار الحجازية

علَّقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء على سبب تأخر انطلاق أولى رحلات العمرة للديار الحجازية.

وقال القائم بأعمال مدير دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة، رامي أبو ستيتة: كنا نتوقع انطلاق رحلات العمرة في منتصف الشهر الحالي، ولكن نظراً لعدم إبرام اتفاق النقل الجوي تمَّ تأجيلها ونتوقع انطلاقها مع نهاية الشهر الحالي.



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وأضاف لإذاعة الأقصى أنه لا يوجد أي عوائق أمام موسم العمرة هذا العام والأمور تسير وفق ما هو مرتب له والتأخير في موعد انطلاق الموسم يرجع لاستكمال بعض الإجراءات اللازمة.

وحول تسعيرة العمرة، أكد أنها تكاد تكون مماثلة للعام الماضي وحاولنا إجراء تخفيضات ولكن نظراً لعملية نقل المعتمرين تتم من خلال المرور بجمهورية مصر العربية عبر النقل البري من معبر رفح ومن ثم الانتقال بالطائرات من مطار القاهرة لمطار جدة مما يزيد التكاليف.

المصدر / فلسطين أون لاين