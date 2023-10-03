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مطلوب محاسبة للعمل في شركة لتدقيق الحسابات بمدينة غزة

03 أكتوبر 2023 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي (محاسبة)

مؤهلات الوظيفة

1. أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس فما فوق في المحاسبة باللغة الإنجليزية.

2. خبرة عملية عالية في أعمال المحاسبة والتدقيق.

3. معارف ومهارات عالية في البرامج المحاسبية الالكترونية وتطبيقات Excel و MS-Word.

4. إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

5. القدرة على تحمل ضغط العمل، والاتصال والتواصل بشكل فعّال.

طريقة التسجيل

- على المعنيات للتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل التالي:

[email protected]

- عند إرسال الإيميل يتم كتابة اسمك في الموضوع، وإرفاق ملف السيرة الذاتية على أن يكون اسم الملف بهذا الشكل

CV (Yaqoup Nashwan)

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 05/10/2023

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