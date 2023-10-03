الذهب يسجّل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022 عالميًّا

سجَّلت أسعار الذهب عالميًّا أطول سلسلة من الخسائر، الثلاثاء، منذ آب/ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، و ذلك على خلفية تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميريكي) على احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بينما كان هناك انتظار لبيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة التي من المقرَّر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وشهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، محققًًا أعلى مستوى له في 10 أشهر مرة أخرى، في حين وصلت عوائد سندات الخزانة إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى في 16 عامًا بناءً على بيانات تشير إلى تحسن في صناعة التصنيع في الولايات المتحدة خلال أيلول/ سبتمبر.

وأثَّر ارتفاع الدولار وعوائد السندات سلبًا على أسعار الذهب، حيث يتم تسعير الذهب بالدولار ولا يحمل عائدًا.

تقييد السياسة النقدية

وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أهمية استمرار تقييد السياسة النقدية "لبعض الوقت" للمساهمة في خفض معدَّل التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وأشار إلى أن المتداولين الآن ينتظرون صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية حول الوظائف الشاغرة والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق الثلاثاء.

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وفيما يتعلَّق بالتغييرات في أسعار المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 1817 دولارًا للأونصة، مسجّلة أدنى مستوى لها منذ التاسع من مارس، وهو الهبوط السابع على التوالي. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد هبطت بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 1833.4 دولارًا.

المعادن النفيسة الأخرى

وفي السياق؛ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة لتصل إلى 20.77 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر ونصف الشهر.

وأما البلاتين، هبط بنسبة 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى له في عام عند 869.9 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 1200.04 دولار.

المصدر / وكالات