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وظيفة شاغرة في غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة

03 أكتوبر 2023 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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تعلن غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عن حاجتها لتوظيف حارس، فعلى الراغبين بالتقدم لهذه الوظيفة تعبئة البيانات المطلوبة مع ارفاق المستندات الثبوتية حسب الشروط التالية، علماً أن أخر موعد للتقديم هو نهاية دوام يوم الأحد القادم الموافق 8/10/2023م.

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الصف الحادي عشر كحد أدنى.

- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن يمتلك سرعة البديهة والتعرف على الأخطار قبل حدوثها.

- القوة البدنية والبنية الجسمانية المناسبة.

- شهادة خلو من الأمراض.

- شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية.

- إجادة القراءة والكتابة.

أن يكون من سكان محافظة غزة.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين بالتقدم لهذه الوظيفة تعبئة البيانات المطلوبة مع ارفاق المستندات الثبوتية من خلال الضغط  ( هنا )

- علماً أن أخر موعد للتقديم هو نهاية دوام يوم الأحد القادم الموافق 8/10/2023م.

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