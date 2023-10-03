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النيجر: مقتل 29 جنديًّا في هجوم مسلَّح على مركز لقوات الأمن

03 أكتوبر 2023 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 29 جندياً غربي البلاد، في هجوم مسلَّح، وصفته بـ"الأكثر دموية، منذ استولى الجيش على السلطة، في انقلاب نهاية تموز/يوليو".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي: أن "مفرزة من قوات الأمن تعرَّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقد نفذه أكثر من 100 إرهابي، تمَّ خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية".

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وأكدت أن "الحصيلة الأولية" تفيد بأن 29 جندياً "سقطوا أبطالاً"، وقد تقرَّر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدَّة ثلاثة أيام.

وكما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح، مشيرة إلى "مقتل عشرات (الإرهابيين) خلال صدِّ الجيش للهجوم.

ووقع الهجوم قرب الحدود مع مالي خلال تنفيذ الجيش عمليات تهدف إلى "القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، المترسّخ بقوة في المنطقة".

المصدر / وكالات
#قوات الأمن #نيجيريا #هجوم مسلح

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