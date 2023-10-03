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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المزارعين شرق دير البلح

03 أكتوبر 2023 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز شرق قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المزارعين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن المزارعين وصيادي العصافير أجبروا على الانسحاب ومغادرة المنطقة خوفاً على حياتهم.

وتشهد المناطق الحدودية بشكل شبه يومي اعتداءات من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقًا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021، عدوان مايو 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #دير البلح #الأراضي الزراعية #قنابل الغاز

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