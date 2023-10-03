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قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة والقدس

03 أكتوبر 2023 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
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حملات دهم واعتقال شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وأصابت تلك القوات بحسب مصادر محلية، شابًا على حاجز الفوار جنوب الخليل، قبل أن تعتقله، بدون معرفة هويته.

واعتقلت في مدينة رام الله، المواطن باسل الزبيدي من مخيم الجلزون، وعبد الرحمن شهاب من مخيم الأمعري، فيما اعتقل جهاد جودة من البيرة.

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بينما اعتقلت نور رداد من صيدا شمال طولكرم، واختطف الشاب أمجد العلي من منزله بعد محاصرته في منطقة رفيديا بنابلس.

وبالقدس المحتلة، اعتقل الشاب أيمن الشامي.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها والتحقيق مع سكانها، وسط مواجهات عنيفة أدت لإصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي، وبالاختناق.

كما اقتحمت قوات أخرى، بلدة السموع ومناطق أخرى بالخليل، وسط مداهمات لمنازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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