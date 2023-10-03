الطقس: أجواء خريفية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، خريفيًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين