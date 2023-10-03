"الدستورية الإسلامية" بالكويت تدعو لدعم صمود المرابطين في القدس

أدانت "الحركة الدستورية الإسلامية" في الكويت، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمرابطات بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى في ثالث أيام "العُرش".

وقالت "الدستورية الإسلامية" في بيان الاثنين، إن "انتهاكات المتطرفين اليهود للمقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف تتزايد يوماً بعد يوم وسط دعم ورعاية من أجهزة أمن الاحتلال".

وأشارت إلى "تضاعف أعداد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك، والذين يسمح لهم بأداء طقوس تلمودية، في الوقت يتم فيه منع المعتكفين والمصلين المسلمين أصحاب الحق الأصيل، كما يتم أيضا الاعتداء على المرابطات وسحلهن واعتقالهن".

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وأضافت، "هذه الانتهاكات والاقتحامات المستمرة منذ فترة طويلة بلغت ذروتها في هذه الأيام بمناسبة ما يعرف بأيام العرش اليهودي وبرعاية من الحكومة الصهيونية المتطرفة".

واعتبرت اقتحامات المستوطنين المتواصلة "جزء من مخطط صهيوني لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، ومن ثم بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه".

وأوضحت "الدستورية الإسلامية" أن "هذه الممارسات والانتهاكات الصهيونية المستمرة للمقدسات وللمقدسيين خاصة وإخوتنا الفلسطينيين عامة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الخطر المحدق بالأقصى المبارك يزداد حجمه يوما بعد يوم".

ودعت إلى "تحرك حقيقي وعاجل من الدول والحكومات العربية والاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية لنصرة الأقصى الشريف والتصدي لممارسات الاحتلال الصهيوني قولا وفعلا".

وشددت على أنه "من الواجب علينا جميعا دعم صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وفي القدس الشريف بكل السبل، ورفض كل دعاوى التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".

وقد ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن 1468 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى يوم الاثنين بحماية من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين