الجبهة الشعبية تحذر السلطة من التساوق مع التطبيع السعودي

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة في رام الله من التساوق مع مسعى التطبيع السعودي، من خلال حرص الرياض على ترسيم اعترافها بكيان الاحتلال الإسرائيلي بوجود السلطة، وبتقديم (الوعود الواهمة) للأخيرة بتحسين إمكاناتها المالية.

واعتبرت "الشعبية"، في بيان صحفي، أن خطوة السعودية بالتطبيع خيانة صريحة لدماء الشهداء وللقضية الفلسطينية، وانقلابًا على الشعوب العربية الرافضة جملةً وتفصيلًا للتطبيع مع الكيان.

في المقابل، وجهت الجبهة الشعبية، التحية للشعوب العربية التي أثبتت انحيازها للقضية الفلسطينية، وإفشالها التطبيع على الصعيد الشعبي، ودعت إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الجبهة العربية لمقاومة التطبيع.

كما حيت "جماهير شعبنا في الوطن والشتات الذين يتمسّكون بكامل حقوقنا في فلسطين وبحق العودة إليها، ويتصدون ببسالةٍ للفاشية الصهيونية ومخطّطاتها بتصفية القضية الوطنية".

وفيما يتعلق بالاعتقالات السياسية من قبل السلطة، طالبت "الشعبية"، بتوفير عوامل الصمود لشعبنا، ووقف الإجراءات الضريبية وغيرها التي تثقل من الأعباء عليه، وتوفير الإسناد الضروري لشعبنا في مخيمات الشتات.

المصدر / فلسطين أون لاين