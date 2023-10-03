نابلس.. الشعبية والديمقراطية تنظمان وقفة تندد بالاعتقال السياسي

نظمت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، رفضاً وتنديدا بالاعتقال السياسي في سجون السلطة، وذلك مساء الاثنين.

وشارك في الوقفة التي جرت بميدان الشهداء وسط نابلس، عدد من قيادات ونشطاء الشعبية والديمقراطية والذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، ووقف التنسيق الأمني، واحترام الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، إن "هذه الوقفة تأتي رفضا لمبدأ الاعتقال السياسي لأبناء الحركة الوطنية على يد أبناء جلدتهم في كافة الأراضي الفلسطينية".

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وطالبت المصري، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مضيفة أن "الاعتقال السياسي مرفوض سواء كان بسبب الرأي والموقف السياسي المعارض أو النشاط السياسي أو الجماهيري أو الاجتماعي أو النقابي".

وكانت الجبهة الديمقراطية قد أصدرت قبل يومين بيانا، استنكرت فيه "اعتقال السلطة لعدد من كوادرها وعدد واسع من المناضلين متعددي الانتماءات السياسية، وعلى خلفية مقاومة الاحتلال".

وحمّلت السلطة وأجهزتها الأمنية "المسؤولية الكاملة عن حياة عناصرها، الذين أعلنوا اضراباً مفتوحا عن الطعام منذ عدة أيام في سجون السلطة".

وصعدت أجهزة السلطة ملاحقاتها لكل المخالفين لنهجها، من المقاومين والطلبة والنشطاء والحقوقيين والكتاب على خلفية أرائهم المناهضة لسياسات السلطة التفاوضية والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين