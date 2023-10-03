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نصر الله: على الأمة تحمّل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى

03 أكتوبر 2023 . الساعة 00:49 بتوقيت القدس
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طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأمة العربية والإسلامية بتحمّل المسؤولية تجاه ما يحصل في فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، من عدوان للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مهرجان مركزي نظمه حزب الله، في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الاثنين، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

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وقال نصر الله، إنه "عند اجتماع عناصر القوة واتحادها، نستطيع صنع الإنجازات، والأمة كلها معنية بتحمّل المسؤولية تجاه ما يحصل في فلسطين والمسجد الأقصى".

وأضاف "يجب على الاحتلال الإسرائيلي، سماع صوت العالم الإسلامي فيما يتعلق بقبلة المسلمين، لكن للأسف نجد المزيد من الاتجاه نحو التطبيع"، مشيرً إلى ضرورة إدانة واستنكار سلوك أي دولة توقّع اتفاق تطبيع؛ لأنه ذلك تعتبر طعن للمسجد الأقصى وتخلي عن فلسطين.

 

 

 

 

المصدر / وكالات
#المسجد الأقصى #حزب الله #حسن نصر الله

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