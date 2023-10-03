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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا

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بالصور مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا

03 أكتوبر 2023 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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اقتحم مئات المستوطنين في وقت متأخر من مساء الاثنين، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتخلل تنظيم المستوطنين للحفل الغنائي رقصات "تلمودية" داخل المسجد الإبراهيمي، احتفالا بالأعياد التوراتية، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة من المدينة لتأمين هذه الاحتفالات.

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جاء الاقتحام الخطير بذريعة احياء ما يسمى "عيد العرش" التوراتي، وتزامن ذلك مع اقتحامات مماثلة لباحات المسجد الأقصى المبارك، وحائط البراق، والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

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وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن هذه الممارسات والانتهاكات تندرج في اطار تبادل الأدوار مع المستوطنين، حيث سمحت قوات الاحتلال لمستوطنيها بإدخال آلات موسيقية ومكبرات صوت في إطار فرض هيمنتها الكاملة على المسجد الإبراهيمي ومحيطه، في وقت لا يسمح فيه للفلسطينيين بإدخال مستلزمات الحرم الضرورية للصيانة والترميم.

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واعتبر الجعبري، في تصريح صحفي، أن ما يقوم به الاحتلال انتهاك فاضح لدور العبادة وخصوصية المسلمين، يتوجب لجمه بكل قوة من خلال التوافد على المسجد، ووضع السفراء والقناصل وكافة الجمعيات الحقوقية والإنسانية في العالم بصورة ما يجري داخله وبمحيطه من انتهاكات واعتداءات صارخه بقوة السلاح.

ورأى الجعبري أن الاحتلال يريد من خلال عمليات التهويد المستمرة، ومنها بث صور المستوطنين يرقصون داخله وخارجه بكل راحة وطمأنينة، الوصول إلى مرحلة تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأماكن التي يريد السيطرة عليها في الخليل العتيقة خاصة، وفق مخطط ممنهج تنفذه حكومة الاحتلال مع المستوطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #المسجد الإبراهيمي

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