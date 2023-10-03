إصابات بينها بالرصاص في اعتداءات للمستوطنين على قصرة وجالود

أصيب مواطنون بينهم اثنان برصاص قوات الاحتلال وآخرون بحالات اختناق خلال التصدي لهجوم نفذه المستوطنون بحماية قوات الاختلال، على بلدتي قصرة جنوب نابلس، مساء الإثنين.

وهاجم مستوطنون من مستوطنة "يش كودش" منازل الفلسطينيين في الجهة الشرقية من قصرة، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وخرج أهالي البلدة للتصدي للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما جرى الاعتداء على المواطنين ومهاجمة عدة منازل في المنطقة.

وأقدم المستوطنون على تحطيم شاحنة فلسطينية من خلال رشقها بالحجارة ومحاولة إضرام النار فيها.

ودعت مكبرات المساجد في قصرة المواطنين إلى التصدي لهجوم المستوطنين على أراضي وممتلكات البلدة.

وفي قرية جالود جنوب نابلس أيضا، هاجم مستوطنون منتصف الليل القرية، بحماية قوات الاحتلال، وسط توترات كبيرة في جنوب نابلس جراء اعتداءات المستوطنين.

وتشهد بلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين اقتحامات وهجوم للمستوطنين بشكل يومي تحت حماية الاحتلال، ما يسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في المنازل والممتلكات.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن 13 مواطنا استشهدوا برصاص الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتصدى الفلسطينيون 104 مرات لهجوم وإرهاب المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة خلال الشهر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين