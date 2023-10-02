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السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

02 أكتوبر 2023 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
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السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، في كلمة بختام مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عقد لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، "كما لبيت نداء المصريين من قبل، ألبي نداءهم مرة وأخرى وعقدت العزم على الترشح".

وأضاف، أنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، داعيًا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

وأكد السيسي، أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أنه وجه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته وبناء دولة عصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أعلنت، الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وتضمن مواعيد فتح باب الترشح، حيث دعت الهيئة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة، اعتبارًا من يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وحتى 14 من الشهر نفسه.

المصدر / وكالات
#عبد الفتاح السيسي #الانتخابات المصرية

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