سبب استقالة معين الشعباني من تدريب الترجي

أعلنت الهيئة الادارية لنادي الترجي الرياضي التونسي الاثنين استقالة المدرب معين الشعباني وتعيين المدير الرياضي طارق ثابت خلفا له بشكل موقت.

وقال النادي في بيان "تُعلِم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي وإستجابة لطلب المدربين معين الشعباني و مجدي التراوي مغادرة الفريق، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما".

وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف على مقاليد الفريق الأول بشكل موقت إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.

ولم يذكر البيان أسباب الاستقالة غير أن راديو "موزييك اف ام "الخاص كشف أن الشعباني اتصل برئيس النادي حمدي المدب "لاعلامه بقراره بالتنحي من مركزه لعدم قدرته على إكمال المشوار في ظل الأجواء التي يعيشها الفريق خلال هذه الفترة".

ووجهت الصحافة المحلية انتقادات شديدة "للمستوى الضعيف" الذي ظهر به الفريق اخيرا.

وتم تعيين معين الشعباني (41 عاماً) مدربا لفريق "باب سويقة" اثر استقالة نبيل معلول بسبب سوء النتائج نهاية أيار/مايو الفائت.

وكان الشعباني قاد الترجي للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، الاولى عام 2018 على حساب الاهلي المصري، والثانية في العام التالي على حساب الوداد المغربي، فيما ودّع الفريق النسخة الماضية بالخسارة أمام الأهلي المصري في نصف النهائي.

المصدر / فلسطين اونلاين