العمل بغزة تتخذ قرارًا بعد حادثة سقوط "سقالات البناء"

أصدرت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم الاثنين، قرارًا حول سقوط "سقالات البناء"، في شارع العيون بمدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من العمال.

وقررت الوزارة، في بيان، إغلاق مكان الحادث وإيقاف العمل في المبنى لحين انتهاء التحقيق، بناءً على الصلاحيات المخولة لها.

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وقالت وزارة العمل، "إنها تابعت بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، الحادث الذي وقع بمدينة غزة في شارع العيون، حيث تحركت طواقم التفتيش وحماية العمل للمكان فور تلقي إشارة سقوط "سقالات البناء".

وأشارت الوزارة، إلى أنها تأكدت من إسعاف المصابين والاطمئنان على استقرار حالتهم الطبية، متمنية السلامة التامة لجميع العمال المصابين.

وأكدت أنها تسعى دائمًا عبر إجراءات عديدة، لتحقيق شروط السلامة المهنية وحماية العمال في أماكن العمل المختلفة، وضمان قيام أرباب العمل بواجبهم تجاه العمال.

ولفتت الوزارة، إلى أن الجهات المختصة شرعت منذ اللحظات الأولى للحادث، للوقوف على أسبابه وتحديد المسئوليات وفق قانون العمل الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين