الكرواتي يورتشيفيتش مدرباً جديداً لمنتخب لبنان

أجرى الاتحاد اللبناني لكرة القدم تغييراً في الإدارة الفنية لمنتخب "رجال الأرز" الإثنين، بالتعاقد مع المدرب الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش ليحل بدلا من الصربي ألكسندر إيليتش.

وأنهى الاتحاد عقد الصربي بالتراضي، حيث أن نتائج الفريق جاءت مخيبة في ثلاث بطولات ودية في الهند وكأس ملك تايلاند.

ويأتي التغيير قبل أسبوع من توجه المنتخب لمعسكر اعدادي في مونتينيغرو حيث يواجه منتخبها في بودغوريتسا في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ثم يواجه نظيره الإماراتي في 17 منه في دبي.

واختار الاتحاد المدرب الجديد بعد "دراسة عدد كبير من السير الذاتية لعدد من المدربين من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية قبل وقوع الخيار على المدير الفني الكرواتي" بحسب البيان الرسمي.

وسيكون المدرب الجديد مطالبا بتجهيز المنتخب اللبناني في فترة وجيزة للاستحقاقات الداهمة، حيث يفتتح مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الفلسطيني في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يتأهل لبنان لمشاركة الثالثة في نهائيات كأس آسيا في قطر ملعب العام المقبل، إذ سيواجه نظيره القطري في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب لوسيل المونديالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

وكان ليورتشيفيتش (57 عاماً) حضور في الملاعب الإنكليزية والألمانية والروسية والكرواتية، إلى جانب تجارب في تركيا والنمسا وأذربيجان.

وكانت أولى تجاربه الإحترافية كلاعب مع فريق دينامو زغرب الكرواتي بين عامي 1984 و1986، قبل أن ينتقل إلى أندية عدّة أبرزها سالزبورغ النمسوي وفرايبورغ الألماني ورويال أنتويرب البلجيكي. كما شارك يورتشيفيتش مع المنتخب الكرواتي بين عامي 1990 و1996.

أما خلال مسيرته التدريبية، فقد أشرف على تدريب العديد من الأندية ومنها دينامو زغرب وسالزبورغ، وكان قد عمل كمدرب مساعد مع أندية وست هام الإنكليزي وبشيكتاش التركي ولوكوموتيف الروسي. وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، عمل يورتشيفيتش كمدرب مساعد في منتخب كرواتيا بين عامي 2006 و2012، ومن ثم كمدير فني لمنتخب أذربيجان في آخر محطاته التدريبية عام 2019.

المصدر / فلسطين اونلاين