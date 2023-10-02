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حراك الموظفين بالضفة يدعو لاعتصام أمام وزارة المالية غدًا

02 أكتوبر 2023 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا حراك الموظفين العموميين، مساء اليوم الاثنين، للاعتصام أمام وزارة المالية في رام الله غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 11 ظهرًا، مع عدم العودة للدوام بعد نهاية الاعتصام.

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وقال حراك الموظفين العموميين في بيان، إن زمن السكوت على الظلم والعبودية قد ولى، مطالبًا الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر بقانون الخدمة المدنية، بعيدًا عن التمييز بين موظفي الوزارات.

وشدد الحراك على ضرورة تعديل المواصلات وصرف بدل غلاء معيشة كي يتمكن الموظف الفلسطيني من العيش بكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #وزارة المالية #غلاء المعيشة #حراك الموظفين #بدل المواصلات

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