"جامعة النجاح" تحدد طبيعة دوامها غدًا الثلاثاء

حددت إدارة جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، طبيعة دوام يوم غدٍ الثلاثاء وذلك حفاظًا على مصلحة الطلبة وسلامتهم.

وأعلنت إدارة الجامعة في بيان، أن الدوام غدٍ الثلاثاء سيكون إلكترونيًا، عقب عدم توافق الكتل الطلابية المشكّلة لمجلس اتحاد الطلبة على تنظيم حفل موحد لاستقبال الطلبة، وفق تعبيرها.

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وقالت إن: "الجامعة تحرص أن تبقى ساحة آمنة لجميع مكونات العملية التعليمية، وفي مقدمتها طلبة الجامعة وكادريها الأكاديمي والإداري، كما تسعى أن تبقى في منأى عن أي تجاذبات سياسية، لا سيما في ظل حالة الانقسام التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية”.

وأشارت إلى أنه في ظل عدم التوافق على تنظيم حفل موحد لاستقبال الطلبة الجدد تحت مظلة مجلس اتحاد الطلبة، وما نتج عن ذلك من تجاذبات وتفاديًا لأي توتر قد يحصل نتيجة ذلك، فإن إدارة الجامعة قررت تحويل دوام يوم غدٍ الثلاثاء إلى دوام إلكتروني.

ونوهت إلى ضرورة التزام الطلبة بحضور المحاضرات الإلكترونية لجميع المساقات في مواعيدها المسجلة.

وكانت عناصر من الشبيبة وأجهزة السلطة حاصرت جامعة النجاح وسط تهديدات لطلبة الكتلة بالقتل، وذلك أثناء تواجدهم داخل الجامعة لأجل تجهيزات حفل استقبال الطلبة الجدد والذي ينظمه مجلس اتحاد طلبة الجامعة برئاسة الكتلة الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين