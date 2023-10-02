ما هو سبب إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سباهان الإيراني!

رفض فريق الاتحاد السعودي الدخول إلى ملعب "نقش جهان" لمواجهة مضيفه سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق المباراة بعدما رفض الفريق السعودي الدخول إلى الملعب أو إجراء عمليات الإحماء قبل خوض اللقاء.

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وأكد الإعلامي السعودي الموثوق منار شاهين أن فريق الاتحاد والجهاز الفني رفضوا حضور مباراة سباهان بسبب وجود تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل نفق الملعب.

وأضاف شاهين عبر حسابه في موقع "إكس"، أن لاعبي الاتحاد حرصوا على إجراء الإحماء والتمارين الخاصة في غرفة تبديل الملابس دون الخروج إلى الملعب بسبب تواجد تمثال قاسم سليماني.

وأبلغ مسؤول الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مال لم يتم إزالة كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب.

وينتظر الاتحاد القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي خلال الدقائق القادمة سواء بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق أو إلغاء اللقاء.

المصدر / وكالات