فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خسارة ثقيلة للمكبر أمام النهضة العُماني في كأس الاتحاد الآسيوي

ما هو سبب إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سباهان الإيراني!

ما حقيقة ظهور "الغيلان" في مدينة درنة الليبية؟

الاحتلال يمدد اعتقال المرابطة سماح محاميد عقب استدعائها للتحقيق

المرشح الأبرز لتدريب فريق غزة الرياضي

أسرى "ريمون" يستعدون للشروع في خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب

ترحيل مباراة الأهلي وشباب رفح لموعد أخر

استقالة مدرب جديد في غزة

انتفاضة القدس.. ثورة استنزفت الاحتلال وردعت إرهاب المستوطنين

الشبيبة وأجهزة السلطة تفشلان في اعتقال كوادر من الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

المرشح الأبرز لتدريب فريق غزة الرياضي

02 أكتوبر 2023 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
...
المرشح الأبرز لتدريب فريق غزة الرياضي
غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي غزة الرياضي قبول استقالة المدرب نعيم السويركي، التي تقدم بها عقب خسارة الفريق أمام شباب خانيونس في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويُجري مجلس إدارة غزة الرياضي مشاورات مستمرة لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم الحالي، حيث ينتظر النادي وصول الكابتن هاني المصدر مساء اليوم، لاقناعه بتولي المهمة خلفا للسويركي.

واعتذر الكابتن إحميدان بربخ عن تولي المهمة لأسباب خاصة به، وتمنى التوفيق للفريق في الجولات القادمة.

اقرأ أيضا: استقالة مدرب جديد في غزة

وسيقود تدريب الفريق اليوم كابتن الفريق كامل الترامسي، على ملعب الشهيد عاهد زقوت بمنطقة السودانية، علما أن مدرب حراس المرمى إياد دويمة غادر غزة أول من أمس للانضمام للمعسكر التدريبي لكرة القدم الخماسية.

ويحتل غزة الرياضي المركز العاشر في الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 خسائر دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز هذا الموسم.

#شباب خانيونس #مدرب جديد #نادي غزة الرياضي #استقالة المدرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة