المرشح الأبرز لتدريب فريق غزة الرياضي

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي غزة الرياضي قبول استقالة المدرب نعيم السويركي، التي تقدم بها عقب خسارة الفريق أمام شباب خانيونس في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويُجري مجلس إدارة غزة الرياضي مشاورات مستمرة لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم الحالي، حيث ينتظر النادي وصول الكابتن هاني المصدر مساء اليوم، لاقناعه بتولي المهمة خلفا للسويركي.

واعتذر الكابتن إحميدان بربخ عن تولي المهمة لأسباب خاصة به، وتمنى التوفيق للفريق في الجولات القادمة.

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وسيقود تدريب الفريق اليوم كابتن الفريق كامل الترامسي، على ملعب الشهيد عاهد زقوت بمنطقة السودانية، علما أن مدرب حراس المرمى إياد دويمة غادر غزة أول من أمس للانضمام للمعسكر التدريبي لكرة القدم الخماسية.

ويحتل غزة الرياضي المركز العاشر في الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 خسائر دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز هذا الموسم.