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ترحيل مباراة الأهلي وشباب رفح لموعد أخر

02 أكتوبر 2023 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
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ترحيل مباراة الأهلي وشباب رفح لموعد أخر
غزة/ وائل الحلبي:

يتجه اتحاد كرة القدم لتحديد موعد جديد لإقامة مباراة الأهلي وشباب رفح، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب اليرموك يوم الجمعة القادم في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
ويأتي توجه اتحاد الكرة بناء على رغبة جهاز الشرطة الذي سيتفرغ يوم الجمعة لتأمين المهرجان المركزي الذي تعتزم حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة لإحياء الذكرى الـ36 لانطلاقتها.

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ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع صباح اليوم لتحديد موعد جديد لإقامة المباراة، في ظل صعوبة إقامتها في الموعد المحدد لها سابقا.
وسيواجه الاتحاد صعوبة في اختيار الموعد الجديد للمباراة نظرا لانشغال ملعب اليرموك أيام السبت والأحد والاثنين بمباريات الدرجة الممتازة، لكن الأقرب سيكون تحريك موعد انطلاق الجولة السابعة لمدة يوم واحد.

#اتحاد كرة القدم #نادي شباب رفح #نادي الأهلي

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