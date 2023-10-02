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استقالة مدرب جديد في غزة

02 أكتوبر 2023 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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استقالة مدرب جديد في غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن هاني أبو ريالة  استقالته من تدريب فريق الصلاح، عقب خسارة الفريق أمام القادسية في الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

وتلقى الصلاح خسارته الثالثة في المسابقة، بينما حقق فوز وتعادل واحد فقط، وجمع 4 نقاط جعلت الفريق في المركز السابع.

وأكد أبو ريالة أن استقالته نهائية ولن يتراجع عنها، متمنيا التوفيق للفريق في مبارياته القادمة، والخروج من الكبوة وتحقيق الانتصارات.

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 وسيناقش مجلس إدارة نادي الصلاح قرار استقالة أبو ريالة، قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة  من عدمها، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي ستعقد خلال الساعات القادمة. 

وتُعتبر هذه التجربة التدريبية الثانية للمدرب أبو ريالة، على رأس جهاز فني، حيث سبق له وأن قاد تدريب فريق الجلاء الموسم الماضي.

#دوري الدرجة الثانية #نادي القادسية #فريق الصلاح #استقالة المدرب

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