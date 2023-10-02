أسرى "ريمون" يستعدون للشروع في خطوات احتجاجية قد تصل للإضراب

يستعد الأسرى الفلسطينيون في سجن "ريمون"، الشروع في خطوات احتجاجية، قد تصل إلى الإضراب عن الطعام نهاية الأسبوع الجاري، رفضاً لانتهاكات الاحتلال بحقهم.

وذكر نادي الأسير أن أسرى سجن "ريمون" وأسرى قسم "5" الذين جرى نقلهم إلى سجن "نفحة"، بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام نهاية الأسبوع، بحال لم تتوقف سلطات الاحتلال عن إجراءاتها التنكيلية.

وأشار إلى أن كافة المعطيات في السجون، تؤكد احتمالية تجدد حالة المواجهة وتصاعدها، وذلك مع استمرار عمليات الاقتحام والتفتيش والتنكيل التي تقوم بها وحدات القمع التابعة للاحتلال.

اقرأ أيضا: محكمة الاحتلال ترفض النظر بالتماس الإفراج عن الأسير "الفسفوس"

وتتعمد سلطات الاحتلال استهداف أي حالة من الاستقرار داخل السجون، وتجري عمليات نقل جماعية، تستهدف بشكل أساسي الأسرى الذين يقضون أحكاماً عالية.

ويواصل المعتقل الإداري كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم الـ61 على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وسط تجاهل من الاحتلال لتلبية مطالبه.

واقتحمت قوات الاحتلال أمس قسم "5" في سجن ريمون، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى قسم "10" في سجن نفحة، وسلبت مقتنياتهم واحتجزتهم في ظروف عزل جماعية.