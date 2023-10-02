1050 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال سبتمبر الماضي

سجلت الأشهر الأخيرة تصاعداً في عمليات المقاومة النوعية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بينها عمليات إطلاق الصواريخ، وتفجير العبوات شديدة الانفجار محلية الصنع، وعمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة، وعمليات الدهس والطعن.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" بوقوع (1050) عملاً مقاوماً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، أدت إلى إصابة (34) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة.

واستشهد في الضفة والقدس خلال الشهر الماضي (13) فلسطنيياً بنيران الاحتلال ومستوطنيه، إلى جانب استشهاد (7) شبان فلسطينيين في قطاع غزة.

وفي الخامس من شهر سبتمبر، قام الشهيد محمد يوسف زبيدات (17 عاماً) -سكان قرية الزبيدات شمال أريحا- بتنفيذ عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في الأغوار الشمالية، أعقبها عملية مطاردة للمنفذ في المنطقة، واشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، وارتقاء زبيدات شهيداً.

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وبتاريخ 6/9 نفذ الأسير باسل لافي (17 عاماً) – من حي امليسون في جبل المكبر بالقدس- عملية طعن بالساطور قرب باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أدت إلى إصابة (3) مستوطنين بجروح، أحدهم بحالة خطيرة.

كما نفذ مقاومون في 12/9 عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين بجراح، وانسحاب المنفذين من مكان العملية.

وفي 21/9 نفذ مقاوم عملية دهس على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجراح، واعتقال المنفذ.

وبالتزامن مع ذلك، أصيب حارس أمن إسرائيلي في عملية طعن نفذها الشاب داوود عادل عطية (19 عاماً) عند محطة قطار في التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

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كما رصد -مركز معطى- (104) عملية إطلاق نار، و(1) عملية دهس، و(4) عمليات طعن أو محاولة طعن، و(2) عمليات إسقاط طائرات استطلاع، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (48) عملية، و(10) عمليات إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(9) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(38) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

وفي ذات الفترة، تواصلت الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، وبلغ عدد المظاهرات والمسيرات (23) مظاهرة، و(287) عملية إلقاء حجارة، و (386) مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال، و(33) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(104) عمليات تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات نابلس وجنين والخليل أعلى عدد من حيث عمليات المقاومة، حيث بلغت (181، 162، 149) على التوالي.