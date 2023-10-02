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برشلونة يعلن تمديد عقد جمال وشرط جزائي بمليار يورو

02 أكتوبر 2023 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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برشلونة يعلن تمديد عقد جمال وشرط جزائي بمليار يورو

مدّد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عقد لاعبه اليافع المغربي الأصل لامين جمال حتى 2026 وفق ما أعلن الإثنين في بيان، محدداً البند الجزائي في عقد ابن الـ16 ربيعاً بمليار يورو.

وقال العملاق الكاتالوني إن المهاجم الشاب الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني على الساحة الدولية عوضاً عن المغرب حيث جذور والده، وقع على العقد الجديد بحضور رئيس النادي جوان لابورتا، النائب الأول للرئيس رافا يوستي، المدير المسؤول عن كرة الشباب في النادي جوان سولير والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.

وتابع "يضمن الاتفاق بقاء الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره عندما انضم اليه من سي أف لا توريتا".

واعتبر برشلونة أن جمال "أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا من (أكاديمية النادي) لا ماسيا في الأعوام الأخيرة"، مضيفاً "كان يبلغ من العمر 15 عاماً و9 أشهر و16 يوماً فقط عندما شارك لأول مرة في الدوري ضد بيتيس في 29 نيسان/أبريل 2023، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة تنافسية للفريق".

وتحدث عن دخول جمال التاريخ كأصغر لاعب يبدأ أساسي مع برشلونة، وذلك في المباراة ضد قادش هذا الموسم، إضافة الى تدوين اسمه في دوري أبطال أوروبا حين بات ضد رويال أنتويرب البلجيكي ثاني أصغر لاعب يشارك في المسابقة القارية.

وأردف "على الرغم من صغر سنه، استُدعي لخوض مباراته الدولية الأولى له مع إسبانيا. في المباراة ضد جورجيا، لم يصبح أصغر لاعب يلعب لـ+لا روخا+ وحسب، بل أصبح أيضاً أصغر هداف على الإطلاق".

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #الدوري الإسباني #لامين جمال

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