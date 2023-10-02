القططي: حماس والجهاد شركاء استراتيجيون في المقاومة

قال د. وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إن حركتي حماس والجهاد شركاء استراتيجيون في المقاومة الفلسطينية، يحملون نفس الرؤية في إدارة الصراع مع العدو.

وأكد القططي أن سرايا القدس وكتائب القسام اشتركوا في معارك كبيرة وصغيرة كثيرة بشكل مشترك، مبينا أن آخر معركتين "وحدة الساحات" "وثأر الأحرار" كانت المشاركة بطريقة مختلفة، حيث كان هناك توزيع للأدوار في المعركة مع العدو، وكان هناك تفاهم بين القيادتين حول الأمر.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن هدف العدو الصهيوني كان الاستفراد بفصيل وأن يُظهر أن المعركة مع الجهاد الإسلامي فقط لإثارة الفتنة، مؤكداً أن الاحتلال لم ينجح في زرع الفتنة بين الجهاد وحماس كحركتي مقاومة.

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وأضاف القططي: "لا نشعر بفجوة مع حركة حماس، ولكن هناك خلاف في التفاصيل في إدارة الصراع، كمثال في استراتيجية المشاغلة والمراكمة، أي أن الخلاف في إطار إدارة الصراع في داخل دائرة المقاومة".

وأكد أن المطلوب اليوم هو تشكيل جبهة وطنية موحدة تجمع كل فصائل المقاومة والحركة الفلسطينية التي تتبنى هدف تحرير فلسطين من البحر إلى النهر وعودة كل فلسطين، وتتفق على مشروع وطني موحد، يحمل خارطة طريق تعتمد على الصمود والمقاومة والوحدة الوطنية.