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مشكلة مبابي تؤرق سان جيرمان قبل مباراة نيوكاسل

02 أكتوبر 2023 . الساعة 17:54 بتوقيت القدس
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مشكلة مبابي تؤرق سان جيرمان قبل مباراة نيوكاسل

أشار تقرير صحفي إلى معاناة مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، في الوصول لأفضل مستوياته البدنية والفنية هذا الموسم 2023-24، ما ينذر "الباريسيين" بمواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد غدٍ الأربعاء، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي (24 عامًا) ما زال يعاني من غيابه عن معسكر باريس سان جيرمان التحضيري للموسم الجديد، والذي أقامه النادي الباريسي في اليابان وكوريا الجنوبية هذا الصيف.

وبالإضافة إلى ذلك، يجد مبابي صعوبة في الحصول على الكرات بالقُرب من مرمى المنافسين، بعد رحيل الثنائي ليونيل ميسي ونيمار جونيور عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، وحاجة الفريق إلى وقت أطول للاعتياد أكثر على أفكار المدرب الجديد، الإسباني لويس إنريكي، حسب ما أفادت به "آس".

كما نوهت الصحيفة الإسبانية بمعاناة مبابي من آلام في كاحل القدم، أجبرته على الغياب عن ودية منتخب فرنسا أمام نظيره الألماني، الشهر الماضي، واضطرته لمغادرة أرضية الملعب مبكرًا، خلال فوز باريس سان جيرمان 4-0 على أولمبيك مارسيليا قبل أيام.

ويُصنَف مبابي في خانة "النجم الأول" لباريس سان جيرمان، وإحصائيًا، تمكن الدولي الفرنسي من تسجيل 8 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق الباريسي منذ بداية الموسم الحالي.

يُذكر أن إدارة باريس سان جيرمان كانت قد استبعدت مبابي من جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد، بسبب رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي، مع عزمه الرحيل "مجانًا" الصيف المقبل، قبل أن تتحسن العلاقة بين الطرفين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليعود كيليان إلى تدريبات ومباريات الفريق الأول.

المصدر / فلسطين اونلاين
#باريس سان جرمان #مبابي #نيوكاسل يونايتد

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