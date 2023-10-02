إصابة مستوطنيْن بجروح بعد رشق مركبتهما بالحجارة في نابلس

أصيب مستوطنان بجراح، اليوم الاثنين، جراء رشق مركبتهما بالحجارة بعدما دخلوا مع 3 آخرين إلى نابلس دون تنسيق وتم إنقاذهم من قبل السلطة الفلسطينية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 5 مستوطنين دخلوا إلى منطقة قبر يوسف في نابلس دون التنسيق، وتم إنقاذهم من قبل عناصر السلطة الفلسطينية، وتسليمهم للجيش قرب "قاعدة شمرون" الإسرائيلية، في شمال الضفة الغربية.

وأفادت منظمة "إنقاذ بلا حدود" العبرية، بأن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح، جراء رشقه مركبتهما بالحجارة، بعدما دخلوا مع 3 آخرين إلى نابلس دون تنسيق، "وتم إنقاذهم".

الإعلام العبري: إصابة مستوطنين اثنين بجروح جراء رشقه مركبتهما بالحجارة بعدما دخلوا مع 3 آخرين إلى نابلس pic.twitter.com/GOlXroxbGl — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 2, 2023

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للحظة تسليم السلطة المستوطنين الخمسة إلى قوات الاحتلال.