سرحان: لا اعتقالات سياسية في غزة والبيئة مواتية للانتخابات

قال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، إنه لا يوجد في قطاع غزة أي عملية اعتقال سياسي، ولا يوجد أي معتقل سياسي على خلفية التعبير عن الرأي منذ سنوات.

وأكد سرحان في تصريحات إذاعية، أن حركة فتح تجري في كل عام مهرجان انطلاقتها بكم جماهيري كبير، في ساحة كبيرة وتغلق شوارع رئيسية، "ويسمح لها كذلك بإقامة مهرجان ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل حرية وبشكل واسع".

وأضاف، "أن رايات حركة فتح الآن ترفع حول كل الجامعات في غزة بجانب رايات كل الفصائل الفلسطينية".

وتابع سرحان، "هذه البيئة مواتية لإجراء العملية الانتخابية، خاصةً وأن الفصائل ستتفق على إجراء العملية الانتخابية في كل جامعات قطاع غزة لانتخاب مجالس الطلبة".

ولفت سرحان إلى أنه يجرى إعداد وثيقة اتفاق، يتوقع توقيعها الأسبوع المقبل، من قبل الفصائل وكتل طلابية وجامعات لإجراء الانتخابات الطلابية في جامعات غزة.





المصدر / فلسطين أون لاين