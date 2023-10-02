الكشف عن تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية بمصر

كشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والذي وقع صباح اليوم الإثنين.

وقال البيان إن النيابة العامة تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الإثنين إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية لمعاينته.

وذكر البيان أن المعاينة أسفرت عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلَّحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

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وأضافت النيابة أنه تم تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في الواقعة وتمَّ سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها ما زالت تواصل التحقيقات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين من جرَّاء الحادث.

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدَّمت خدماتها لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تمَّ نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرًا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسّن حالتهم الصحية.

المصدر / وكالات