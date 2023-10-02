مهاجم إفريقي على رادار ريال مدريد

وجَّه نادي ريال مدريد أنظاره إلى أحد اللاعبين الأفارقة البارزين في الدوري الألماني في خط الهجوم خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تراقب الغيني "سيرهو جيراسي" مهاجم نادي شتوتجارت الألماني.

وأشارت إلى أن جيراسي لديه هذا الموسم أرقام أفضل من كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند، حيث أحرز 11 هدفًا وقدَّم تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات بمختلف البطولات.

وذكرت: "تحطيم جراسي للأرقام القياسية جعله محط أنظار الكثير من الأندية هذا الموسم على رأسهم ريال مدريد، كما أنه يحظى بإعجاب خاص من فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي.

ورغم أن جراسي لديه عقد مع شتوتجارت حتى 2026، لكن يعتقد ريال مدريد أن يمكنه حسم الصفقة لأن قيمته السوقية تبلغ 15 مليون يورو فقط.

المصدر / وكالات