محكمة الاحتلال ترفض النظر بالتماس الإفراج عن الأسير "الفسفوس"

رفضت محكمة الاحتلال (العليا) في القدس، اليوم الإثنين، النظر في الالتماس المقدّم من محامي الأسير كايد الفسفوس وقرَّرت إعادة القضية لمحكمة عوفر العسكرية.

وعدت وزارة الأسرى والمحررين في بيان صحفي، قرار المحكمة بمثابة "إعدام" بحق الفسفوس، واستمرار بنهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت بالتعاطي مع مطالب الأسرى المضربين.

واعتبرت قرار المحكمة تواطؤًا كاملًا مع جهاز مخابرات الاحتلال، و"استجابة واضحة لإملاءاته"، محمّلة الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

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وكايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يومًا، رفضًا لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

ونفذت أجهزة الاحتلال بما فيها إدارة السّجون، والمحاكم العسكرية منذ شروع الفسفوس بالإضراب، إجراءات تنكيلية ممنهجة بحقه سواء بعزله في ظروف قاسية وصعبة في زنازين سجن "النقب"، والتنكيل به عبر عمليات التفتيش المتكررة لزنزانته وتهديده، ثم نقله لزنازين سجن "عسقلان"، ولاحقًا لـ"عيادة سجن الرملة".

المصدر / فلسطين أون لاين