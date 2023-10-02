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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل أبو ذريع

02 أكتوبر 2023 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

حمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، يوم الاثنين، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل محمود حسن أبو ذريع (55 عامًا)، من مدينة دورا/ الخليل، والذي يواجه تدهورًا على وضعه الصحيّ منذ عدة أيام، وحتّى اليوم لا يوجد تشخيص نهائي لحالته الصحيّة.

وقال النادي في بيان صحفي: "إن الأسير أبو ذريع المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسّجن المؤبد، نقل يوم أمس من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) بشكل عاجل، ثم أعادته إدارة السّجن في ساعات متأخرة من الليلة الماضية إلى السّجن، إلا أنّ تدهورًا طرأ على وضعه الصحيّ صباح اليوم، وجرى نقله مجددًا إلى عيادة السّجن".

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وذكر أنّ الأسرى أبلغوا إدارة السّجن أنّه وفي حال لم يتم نقله إلى المستشفى مجددًا وتشخيص حالته الصحيّة بشكل جدي، وتوفير العلاج اللازم له، سيكون هناك خطوات احتجاجية، حيث يواصل الأسرى مطالبتهم لنقله إلى المستشفى منذ الصباح.

وعدَّ ما يجري مع الأسير أبو ذريع، ما هو إلا جزءًا من مسار جريمة الإهمال الطبي الممنهجة (القتل البطيء) التي تواصل إدارة السّجون ممارستها وعلى عدة مستويات وبمختلف أدواتها، وأبرزها عمليات المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نادي الأسير #إدارة السجون #المعتقل أبو ذريع

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