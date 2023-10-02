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الاحتلال يُغلق "المسجد الإبراهيمي" بحجة "الأعياد اليهودية"

02 أكتوبر 2023 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي- أرشيف

ذكرت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق الحرم الإبراهيمي وسط الخليل، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، بحجة "الأعياد اليهودية".

وأوضحت، أنه سيتم إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين وفتحه كاملاً للمستوطنين لممارسة طقوسهم واحتفالاتهم الغنائية الصاخبة داخل المسجد.

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وفرضت سلطات الاحتلال تقسيمًا زمانيًا ومكانيًا في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل، بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية.

وتضيق سلطات الاحتلال على المصلين الذين يرتادون المسجد الإبراهيمي، بمنعهم من الدخول أحيانا، وإغلاق المداخل ووضع حواجز أمامهم، وتركيب خطوط وكاميرات مراقبة جديدة داخل الحرم الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #الأعياد اليهودية #المسجد الإبراهيمي

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