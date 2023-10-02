الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، الذي يستمر حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وذكرت الهيئة، في بيان نشرته اليوم، أن استقبال المرشحين أو وكلائهم سيبدأ يوميًّا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير.

وحدَّدت يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين، أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، وحدَّدت يوم 9 تشرين الثاني /نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين، ورموزهم الانتخابية، ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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كما وحدَّدت 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحدَّدت أيضاً 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 كانون الأول، وحدَّدت يوم 13 كانون الأول لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلّقة بعملية الاقتراع.

وكذلك حدَّدت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

ومن المقرَّر أن تجري انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 كانون الثاني، وتتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 كانون الثاني.

وتجري انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 كانون الثاني، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من الشهر ذاته.

المصدر / وكالات